Avião com documentação vencida cai e piloto tenta esconder aeronave com lona 

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (9), um avião com a documentação vencida caiu em Rondonópolis-MT. Em seguida, o piloto tampou a aeronave com uma lona e fugiu do local do acidente.

De acordo com a polícia, a principal suspeita era que o avião seria usado para o transporte de drogas, porém, essa possibilidade foi descartada após perícia da Polícia Federal.

O piloto foi localizado pela polícia horas depois do acidente. A suspeita é que ele tenha fugido do local devido a documentação irregular, que estava vencida desde 26 de junho.

O avião era utilizado para uso particular. Segundo a polícia, o piloto estava sozinho na aeronave e não se feriu. O local do acidente foi isolado devido a um vazamento de combustível e risco de explosões.

O prefixo da aeronave, conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é PT-BNF. De acordo com a Agência, o avião tem categoria de voos privados e tinha operação negada para táxi-aéreo.

A hipótese levantada pela investigação é que por conta da autorização vencida para voos, a queda não foram comunicadas às autoridades.