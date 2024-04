Avião cai em mata com cerca de meia tonelada de drogas em MT

Um avião carregado com drogas caiu em Comodoro, localizada a 677 km de Cuiabá, no último domingo (31). Cerca de meia tonelada de cloridrato de cocaína foi encontrada enterrada por equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) nesta segunda-feira (1°).

Segundo o Gefron, o avião estava em chamas quando as equipes chegaram ao local. A suspeita é que os próprios criminosos tenham enterrado a droga e colocado fogo na aeronave antes de fugirem. No entanto, não foram encontradas pessoas na região.

As autoridades policiais continuam as buscas para tentar localizar os responsáveis pelo avião e pela carga de drogas.