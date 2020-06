Autoridades tentam encontrar dono de quase R$ 1 milhão em ouro deixados em vagão de trem

PUBLICIDADE

Boa parte das pessoas já relatou ter perdido algum item em um transporte público, em algum período da vida. Muitos passageiros, em meio a uma rotina corrida, deixam celular, óculos, carteira, fones de ouvido para trás. No entanto, poucas pessoas esqueceriam uma sacola cheia de ouro, como foi o caso relatado na Suíça, em outubro do ano passado.

De acordo com as autoridades locais, mais de 3 quilos de ouro, estimados em US$ 191 mil (cerca de R$ 960 mil), foram deixados em um vagão, em outubro do ano passado. O trem viajava entre as cidades de St. Gallen e Lucerna. De acordo com a Promotoria de Lucerna, o dono do patrimônio tem até cinco anos para reaver o ouro.

Após realizar diversas tentativas, sem sucesso, de encontrar o dono do material perdido, o caso veio à público. As autoridades não informaram como irão averiguar a veracidade dos relatos de quem afirmar ter posse do ouro.