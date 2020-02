Autoridades investigam anúncio de criança em aplicativo de compra e venda

PUBLICIDADE 

Nesse sábado (22), a Polícia Civil e o Ministério Público do Acre foram acionados para investigar o anúncio de doação de uma criança de 1 ano em um aplicativo de compra e venda. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar de Rio Branco.

Nessa segunda-feira (24) o anúncio tinha sido repostado e o anunciante alegava a doação da criança por motivos financeiros. Ele fez a descrição do menino e colocou um telefone para contato. Nesta terça-feira (25), o anúncio já não estava no ar.

Ao G1, a conselheira plantonista do 1º Conselho Tutelar de Rio Branco, Yndaiara Cunha, disse que vários conselheiros da cidade receberam a informação. “Como o Conselho não tem poder investigativo, o caso está com a polícia e o Ministério Público para investigar. Desde sábado que começou a chegar em nossas redes sociais e a gente chegou a ver no aplicativo e recebemos muitas mensagens de pessoas denunciando”, confirmou.

A Polícia Civil confirmou que já destacou uma equipe para iniciar as investigações do caso. Após o feriado de Carnaval, na quinta (27), as investigações serão repassadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).