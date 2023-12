Auditor é morto durante assalto no RJ

A vítima teria reagido à abordagem dos criminosos

Na noite da última terça-feira (19), um homem perdeu a vida em uma tentativa de assalto na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, auditor da Controladoria-Geral do Estado do Rio (CGE). O incidente ocorreu entre as ruas Gonzaga Bastos e Maxwell, em Vila Isabel, quando Guilherme, acompanhado de sua esposa e uma tia, foi abordado por pelo menos três criminosos em um segundo veículo.

Guilherme, que estava a bordo de um Honda HRV Vermelho, teria reagido à abordagem dos criminosos, resultando em sua fatalidade após ser atingido por pelo menos três disparos de pistola.

Testemunhas relatam que Guilherme, sua esposa e tia retornavam de uma festa na Tijuca com destino à Barra da Tijuca, na Zona Oeste, onde residiam. Por volta das 23h, enquanto transitavam pela Rua Gonzaga Bastos, foram surpreendidos por bandidos armados com fuzis e pistolas.

A polícia sugere que os criminosos tenham disparado contra Guilherme devido à suposição de que ele poderia reagir. Há suspeitas de que um quarto criminoso estivesse no carro, e os investigadores levantam a possibilidade de um quinto homem em uma moto, possivelmente dando cobertura ao crime.

A esposa de Guilherme e sua tia não sofreram ferimentos durante o incidente, e os criminosos conseguiram escapar.