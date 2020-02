Atriz pornô: filha de Steven Spielberg anuncia início da carreira

PUBLICIDADE 

Filha do cineasta Steven Spielberg, Mikaela Spielberg, de 23 anos, anunciou que está começando carreira de atriz no mercado pornô. Em uma entrevista para o jornal “The Sun”, ela disse que está produzindo vídeos na categoria solo, em que não divide cena com outros atores.

Adotada pelo cineasta e sua esposa, Kate Capshaw, Mikaela relatou que a notícia foi uma surpresa para seus pais, mas que eles não ficaram chateados. ” Isso não é como uma opção ‘fim de carreira’ ou ‘cheguei ao fundo do poço’. Esta é uma escolha positiva e empoderadora, percebi que não há vergonha em ter um fascínio por esse setor e querer fazer algo que seja consensual, seguro e são”, afirmou a jovem na entrevista.

Mikaela contou ao jornal inglês que não fará sexo com outros atores em respeito ao seu companheiro e noivo, Chuck Pankow, de 47 anos. “A razão de eu não querer fazer nada fora do material solo é porque sinto que isso seria uma violação dos meus limites e do meu relacionamento com o meu parceiro”, afirmou.