Atriz decepa dedo do filho de 2 anos em acidente doméstico

Por meio do Instagram, a ex-atriz mirim Alexa PenaVega, de "Pequenos Espiões", contou que decepou a ponta do dedo do filho de 2 anos em um acidente doméstico. De acordo com a artista, ela preparava os filhos para dormir, mas sem querer fechou a porta da porta do banheiro nos dedos do pequeno Kingston. O acidente aconteceu na dobradiça da porta. "Seu dedo indicador está machucado e um pouco ensanguentado, mas seu dedo médio foi ferido e decepado desde a primeira articulação perto da ponta. Foi a coisa mais traumática que passamos como família. A culpa e a vergonha como mãe foram realmente difíceis de superar", contou Alexa. A atriz disse que os médicos não conseguiram recolocar o dedo do filho, mas afirmou que o pequeno está se recuperando bem. "Felizmente, Kingston já está dando voltas como se nada tivesse acontecido. Pequeno soldado. Lidando com essa lesão como um campeão", disse Alexa. A artista tem três filhos com o ator Carlos PenaVega, Ocean, de 4 anos, Kingston, de 2, e o bebê Rio Rey, de apenas 5 meses