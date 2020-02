Ator Milton Gonçalves é internado vítima de AVC

PUBLICIDADE 

Foi internado na tarde da última segunda-feira (10) no Hospital Samaritano o ator Milton Gonçalves. Milton, deu entrada no hospital na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e inspira cuidados.

De acordo com boletim de saúde, o ator passou por cirurgia e se encontra internado na unidade neuro intensiva. Milton Gonçalves sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC).

O ator é destaque no desfile da Escola de Samba do Salgueiro, como um dos palhaços negros do enredo da vermelho e branco. No último domingo (9), Milton Gonçalves participou de uma feijoada na quadra da escola, na Zona Norte, junto com outros componentes.