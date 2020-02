Atleta americano machuca saco escrotal durante treinamento

PUBLICIDADE 

Durante um treinamento, Zach McWhorter, de 21 anos, atleta universitário americano de salto com vara feriu o saco escrotal. O acidente foi filmado pelo seu treinador.

O atleta executava o salto, quando a vara, encostada ao solo, o atingiu bruscamente no saco escrotal. Zach sofreu um corte na parte íntima e levou 18 pontos no local. O vídeo do acidente foi publicado na rede social TikTok, veja!