Ataque em festa deixa um morto e cinco baleados

Na madrugada desse domingo (16), um jovem de 24 anos foi assassinado a tiros e outras cinco pessoas foram baleadas durante ataque ocorrido em uma festa em Casa Nova, no norte da Bahia.

Segundo o G1, um homem armado chegou com uma pistola no local e baleou as vítimas. Emerson Silva Costa foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital Municipal de Casa Nova, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Além dele, as outras cinco pessoas baleadas foram socorridas e passam bem. Uma das atingidas foi a esposa de Emerson, que já prestou depoimento. Segundo a polícia, as outras vítimas não tinham nenhuma relação com Emerson, mas estavam próximas dele no momento dos disparos.

Ainda não se sabe quem foi o responsável pelo ataque e nem a motivação do crime. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro e já foi liberado. A previsão é que ele seja enterrado ainda nesta segunda-feira (17).