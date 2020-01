Atacado por abelhas, homem é resgatado por bombeiros sem equipamento adequado

PUBLICIDADE 

Enquanto fazia a limpeza de uma área na localidade Marajá, zona rural de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, um trabalhador foi atacado por abelhas. O caso foi registrado no último sábado (18).

Juraci Belarmino da Rocha, de 58 anos, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, chegou a ficar internado, mas já foi liberado.

De acordo com o Sargento Reinaldo Souza, do Corpo de Bombeiros, houve dificuldade no resgate, porque o núcleo de Rondonópolis não têm roupas específicas para atendimentos como este.

Os militares usaram capa de chuva, capacetes e lençóis para conseguir fazer o resgate sem que também fossem atacados por abelhas.