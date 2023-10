Astrologia revela o poder do perdão

Apesar de pouco conhecidos, os nodos norte e sul podem ajudar a revelar sobre o desenvolvimento espiritual.

Verdade seja dita: nem sempre é fácil lidar com o perdão. Embora seja considerado um ato nobre desde o início dos tempos, algumas pessoas apresentam dificuldades para perdoar e, até mesmo, pedir perdão. Seja por orgulho, insegurança, vergonha ou medo, o perdão se relaciona de forma diferente com cada pessoa, podendo até ser um fardo em algumas situações.

Essa diversidade de posicionamentos em relação a esse ato nobre também aparece na astrologia, pois existem alguns pontos do mapa astral que, dependendo de sua configuração, podem indicar manifestações diferentes sobre o poder do perdão.

Muito além dos signos do horóscopo, esse estudo milenar também possui outros elementos que fornecem noções sobre diversos temas na busca do autoconhecimento. No caso do perdão, profissionais da área destacam os chamados nodos lunares, que são pontos virtuais obtidos pelo encontro de dois planos de órbita: o da Terra em torno do Sol e o da Lua em torno da Terra.

O posicionamento dos nodos pode indicar um caminho a ser percorrido em busca do desenvolvimento espiritual, incluindo a forma como uma pessoa lida com o perdão. Para descobrir a configuração desses pontos, deve-se obter o documento base do estudo astrológico em portais relacionados ao assunto, como o mapa astral astrologia Luz e Sombra.

Nodos lunares: o que são e como indicam sobre o perdão?

Segundo a astróloga Cláudia Lisboa, os nodos lunares são pontos essenciais para o estudo do autoconhecimento. Esses pontos virtuais também são conhecidos como cabeça e cauda do dragão, nomes recebidos no Oriente e que acabaram se popularizando entre os estudiosos do assunto.

A relação entre os nodos e o perdão está no significado e nas lições que podem fornecer a um indivíduo, uma vez que saber perdoar e ser perdoado está diretamente ligado com o desenvolvimento espiritual, tema principal desses pontos astrológicos.

Primeiramente, é preciso entender que há dois nodos lunares, que diferem entre si. Segundo a astróloga, o primeiro, chamado de nodo sul ou cauda do dragão, indica o que uma pessoa precisa trabalhar em relação ao passado e às memórias que carrega de sua ancestralidade.

“Essa bagagem continua fazendo parte da existência. Nós a trazemos como numa viagem, uma malinha que a gente abre no hotel com todos os nossos apetrechos pessoais. A cauda tem a ver com uma referência no nosso espiritual”, explica a profissional.

Já o nodo norte, conhecido como cabeça do dragão, representa, conforme aponta Cláudia Lisboa, os aprendizados e as virtudes que uma pessoa precisa desenvolver para evoluir no seu propósito espiritual. “A cabeça, que é o signo oposto, aponta para onde eu quero ir, para onde eu devo ir”, explica.

Muitas vezes, os traumas, os personagens e as histórias do passado podem influenciar na forma como um indivíduo se relaciona com o perdão. Conhecer essas configurações do mapa e as indicações que elas podem fornecer ajuda a lidar com esse ato nobre e se desvincular de pesos que causem desconforto.

A profissional explica que analisar os dois pontos é o caminho para o desenvolvimento espiritual. “Existe um hábito de dizer que a cauda tem que ser esquecida ou deixada para trás, e não. Minha professora me dizia que se você cortar o rabo de um tigre, ele perde a orientação. Então, a gente não corta a cauda, na verdade, ela vem junto. Agora, se você se aprisionar, se acomodar e ficar presa ali, você também não vai a lugar nenhum”, ressalta a astróloga.