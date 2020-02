Asteroide passa bem próximo da terra neste sábado

PUBLICIDADE 

No próximo sábado (15), um dos maiores asteroides já observados pela Nasa, o pedregulho 2002 PZ39, descoberto em 2002, vai passar “próximo” da Terra. Já que a distância entre os dois corpos celestes será de no mínimo 5,7 milhões de quilômetros, não há com o que se preocupar.

De acordo com o Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra, o asteroide de 980 metros de diâmetro nunca esteve tão próximo do nosso planeta.

A Agência Espacial Europeia (ESA), que também realiza estudos desse tipo e faz alertas de proximidade, não considera a distância tão curta assim. Nenhum aviso sobre a aproximação do PZ39 foi emitido pelo órgão.

Outros objetos ainda vão passar ainda mais perto da Terra nos próximos dias. Na quarta-feira (12) o 2020 CK1, com 27 metros de diâmetro, estará a pouco mais de 3 milhões de quilômetros da Terra.