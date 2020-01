Assassinato de Eliza Samudio deve virar série na Globo

PUBLICIDADE 

No ano em que se completa uma década do brutal assassinato da modelo Eliza Samudio, a Rede Globo deve produzir uma série a respeito do crime. A direção da produção deve ficar sob responsabilidade de Amora Mautner e a personagem principal seria interpretada pela atriz Vanessa Giácomo.

O assassinato de Eliza ganhou grande repercussão no país pelo nível de crueldade e pelo envolvimento do goleiro Bruno Fernandes, acusado de ser o mandante do crime e condenado a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Na época, Bruno era atleta do Flamengo. Anos mais tarde, o caso rendeu o livro Indefensável: O goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio. No final de 2019, a Rede Globo comprou os direitos da publicação da Editora Record. Segundo a revista Veja, a emissora planeja produzir uma série sobre o crime, baseada no livro.