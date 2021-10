Assalto com arma de fogo a Clínica Odontológica no Gama

O criminoso fugiu levando um notebook, pertences de alguns clientes e um equipamento utilizado para colocar lentes de contato nos dentes

Por Tereza Neuberger

Por volta das 14:40h desta terça-feira (19), um indivíduo entrou tranquilamente numa clínica. O homem estava mascarado e portava uma bolsa a tiracolo e sacou, de dentro das calças, uma arma. O assalto aconteceu em uma clínica odontológica, localizada no Setor de Indústria do Gama. Por meio de ameaças, o assaltante rendeu dois funcionários que se encontravam na recepção da clínica e os direcionou até uma outra sala.

O criminoso fugiu levando um notebook, pertences de alguns clientes e um equipamento utilizado para colocar lentes de contato nos dentes. Em depoimento o dono do estabelecimento contou que foi obrigado pelo assaltante a desmontar o equipamento odontológico e entregar a ele. Toda a ação foi registrada por câmeras de vigilância.

A 14ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, no Gama, investiga o caso, e segue nas buscas pelo paradeiro do assaltante. Quem tiver informações sobre o suspeito pode entrar em contato com a PCDF pelo telefone 197.