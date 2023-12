As vantagens dos códigos GTIN: Entenda como eles podem beneficiar sua empresa

Os códigos de barras são uma ferramenta essencial para a identificação e rastreamento de produtos no mercado. O GTIN, ou Global Trade Item Number, é um código numérico que permite a identificação única de cada produto, facilitando a gestão de estoque, logística e controle de qualidade. Além disso, ele é usado em muitos países, incluindo o Brasil, para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Uma das principais vantagens do uso dessa codificação é a redução de erros e a otimização dos processos de gestão de estoque e logística. É possível automatizar a leitura e identificação dos produtos, evitando erros de digitação e transcrição. Isso economiza tempo e dinheiro, além de garantir a precisão dos dados. Além disso, o GTIN permite a rastreabilidade do produto, o que é especialmente importante em casos de recalls ou problemas de qualidade.

Outra vantagem do uso do sistema de codificação GTIN é a melhoria da eficiência e produtividade da cadeia de suprimentos. É possível identificar rapidamente cada produto, facilitando a localização e movimentação dos mesmos no estoque e na logística. Isso reduz o tempo de processamento e aumenta a velocidade de entrega, o que pode ser um diferencial competitivo importante no mercado.

Fundamentos do Global Trade Item Number

GTIN é a sigla para Global Trade Item Number, um código de identificação de produtos que é utilizado em todo o mundo. Ele é um número de identificação único que é atribuído a cada produto, permitindo que ele seja rastreado desde o momento em que é fabricado até o momento em que é vendido ao consumidor final. O Global Trade Item Number é composto por um número de 8, 12, 13 ou 14 dígitos, dependendo do tipo de código de barras que é utilizado.

Tipos de GTIN e Seus Usos

Existem quatro tipos:

O GTIN-8 é utilizado para produtos de tamanho pequeno, como chicletes e barras de chocolate.

O GTIN-12 é utilizado para produtos de tamanho médio, como caixas de cereal e garrafas de refrigerante.

O GTIN-13 é utilizado para produtos de tamanho grande, como televisores e geladeiras.

E o GTIN-14 é utilizado para identificar unidades logísticas, como paletes e caixas de transporte.

Os códigos de barras são usados para identificar produtos em todo o mundo. Eles são usados em uma variedade de setores, incluindo alimentos, bebidas, produtos de consumo, produtos farmacêuticos e produtos de varejo. Também são usados para rastrear a produção e distribuição de produtos, bem como para garantir que os produtos sejam autênticos e seguros para os consumidores.

A Importância para o Comércio Global

O sistema de codificação é uma parte fundamental do comércio global. Ele permite que os fabricantes, distribuidores e varejistas rastreiem a produção e distribuição de produtos em todo o mundo. Isso ajuda a garantir que os produtos sejam autênticos e seguros para os consumidores. Além disso, o GTIN é usado para ajudar a gerenciar a cadeia de suprimentos, permitindo que os fabricantes e distribuidores saibam onde seus produtos estão em todos os momentos.

O código de barras também é usado para ajudar a gerenciar o inventário de produtos. Os códigos permitem que os varejistas rastreiem a quantidade de produtos que têm em estoque e saibam quando precisam reabastecer. Isso ajuda a garantir que os produtos estejam sempre disponíveis para os consumidores e que os varejistas não percam vendas devido à falta de estoque.

O GTIN é um componente importante do comércio global. Ele permite que os fabricantes, distribuidores e varejistas rastreiem a produção e distribuição de produtos em todo o mundo, garantindo que os produtos sejam autênticos e seguros para os consumidores. Além disso, ele ajuda a gerenciar a cadeia de suprimentos e o inventário de produtos, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis para os consumidores.

GTIN no Ambiente Digital

Os códigos são importantes para o ambiente digital por ajudar a identificar os produtos de forma única e universal. Isso é essencial para a gestão de estoque, cadastro de produtos e vendas em geral.

E-commerce

Ele é obrigatório em algumas plataformas de e-commerce, como o Google Shopping e Amazon. Além disso, eles ajudam a melhorar a visibilidade dos produtos nos resultados de pesquisa, o que pode aumentar as vendas.

Marketplaces e Google Shopping

Os marketplaces, como a Amazon, também exigem o uso de códigos de barras para cada produto listado. O Google Shopping exige códigos GTIN para produtos em sua plataforma. Isso ajuda a garantir que os produtos sejam identificados de forma única e que as informações de cada produto sejam precisas e atualizadas.

Assim, ter um sistema para codificar é fundamental para o comércio eletrônico e vendas online. Ele ajuda a identificar os produtos de forma única e universal, o que é essencial para a gestão de estoque, cadastro de produtos e vendas em geral. Eles também são obrigatórios em algumas plataformas de e-commerce, como o Google Shopping e Amazon, e ajudam a melhorar a visibilidade dos produtos nos resultados de pesquisa.

Gestão e Rastreabilidade com GTIN

O Global Trade Item Number é um identificador de mercadorias e matérias-primas que trazem vantagens para a gestão e rastreabilidade de produtos. A GS1 é a empresa responsável pela administração e desenvolvimento desses códigos.

Controle de Estoque e Gestão de Produtos

A utilização do GTIN em produtos possibilita um controle de estoque mais eficiente, já que cada produto é identificado de forma única. Com isso, é possível saber quantos produtos estão disponíveis em estoque e quais precisam ser repostos. Além disso, ele também permite uma gestão mais eficiente de produtos, já que é possível identificar informações como o fabricante, o tipo de produto e outras informações relevantes.

Rastreabilidade e Autenticidade

É possível garantir a rastreabilidade e autenticidade dos produtos em toda a cadeia de suprimentos. Isso porque o GTIN permite a identificação precisa dos produtos em cada etapa do processo produtivo, desde a fabricação até a venda ao consumidor final. Com isso, é possível garantir a segurança do consumidor e a qualidade do produto.

Além disso, ele é uma ferramenta importante no varejo, já que permite a identificação precisa dos produtos em marketplaces e outros canais de venda. Isso traz benefícios para a automação logística e a conformidade com regulamentações fiscais.

Um bom sistema de codificação traz diversas vantagens para a gestão e rastreabilidade de produtos, possibilitando um controle de estoque mais eficiente, uma gestão mais eficiente de produtos, garantindo a rastreabilidade e autenticidade dos produtos em toda a cadeia de suprimentos e trazendo benefícios para o varejo.

Obrigatoriedade e Normas Fiscais

Desde 2016, a emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) já pedia a inclusão do código GTIN dos produtos. Além disso, a fiscalização tem se tornado cada vez mais rigorosa em relação à conformidade das empresas com as normas fiscais e à rastreabilidade de seus produtos.

Por isso, é importante que as empresas se adequem às normas fiscais em relação à emissão de notas fiscais e à identificação de seus produtos. Além de evitar problemas com a fiscalização, a implementação de um sistema de codificação pode trazer diversas vantagens, como a melhoria na rastreabilidade dos produtos, o controle da cadeia de suprimentos e a garantia da autenticidade e origem dos produtos.

Gerar e implementar um sistema de codificação é uma prática relativamente simples que pode trazer diversos benefícios para as empresas, desde a melhoria na rastreabilidade dos produtos até a conformidade com as normas fiscais.