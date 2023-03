Árvore cai em cima de homem que parou para atender o celular

A vítima, identificada como Benedito da Silva Nogueira, morreu esmagada. Pessoas tentaram o ajudar, sem sucesso

Um acidente trágico aconteceu no sábado (18), na Estrada de Praça de João Pessoa, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Um homem de 61 foi atingido por uma árvore que caiu no local e não resistiu.

Segundo a polícia, ele estava pilotando uma moto quando recebeu uma ligação e parou, na sombra, para atender. Foi nesse momento que a árvore caiu e o atingiu.

A vítima, identificada como Benedito da Silva Nogueira, morreu esmagada. Pessoas tentaram o ajudar, sem sucesso. Quando o resgate municipal chegou, ele já estava sem vida. Seu corpo foi levado ao IML da região.