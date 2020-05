Armadilhas de arame farpado são montadas para impedir corredores e ciclistas na quarentena

PUBLICIDADE 

Com o intuito de manter as pessoas distantes de uma área rural, alguns vigilantes têm recorrido a um método bastante perigoso para afastar possíveis frequentadores. As armadilhas de arame farpado, que foram montadas em West Yorkshire-Inglaterra, oferecem risco à população local. As duas pistas do local costumam ser frequentadas por ciclistas e corredores, principalmente agora, que o Reino Unido está começando a afrouxar as medidas de isolamento, impostas pela quarentena.

A britânica Lauren Fay, que passava pela via em Southowram, na última sexta-feira (22) descobriu o perigo e resolver fazer um registro das armadilhas. Ela não se feriu por pouco. Nas imagens é possível ver um arame farpado que foi esticado até cruzar totalmente a pista.

De acordo com a polícia, devido ao relaxamento das medidas de “lockdown”, o número de ataques de grupos vigilantes tem crescido nas últimas semanas. “Fique esperto, há pessoas não muito gentis por perto”, postou Lauren, junto com o vídeo do ocorrido.

*BEWARE* Walkers / Cyclists / Runners Came across this barbed wire at about 5.30pm this afternoon. Coming down from St Anne’s Church in Southowram to Binns Top Farm in Elland Park Woods. The barbed wire was properly secured into the wall and could do some serious damage if you didn’t see it and especially if you’re on a bike! Just be wary as obviously some not very pleasant people around! Posted by Lauren Fay on Friday, May 22, 2020

“Isso é nojento, por que um indivíduo doente faria isso? Graças a Deus você viu”, comentou um usuário da rede.