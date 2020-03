Apresentador do JN infectado por coronavírus apresenta melhora na UTI

PUBLICIDADE 

O jornalista de 37 anos, Marcelo Magno, que é apresentador da TV Clube, afiliada a rede Globo, após ser internado na última quarta-feira, na UTI, diagnosticado com coronavírus, apresentou uma melhora em seu quadro de saúde.

Ele esta internado em um hospital de Teresina, no Piauí, e utilizava aparelhos para respirar. Consciente, o jornalista já está interagindo com os médicos. Mesmo com um avanço em seu estado de saúde, o apresentador segue internado na UTI sem previsão de alta.