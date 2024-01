Aprenda como o conteúdo estratégico impulsiona o sucesso das marcas

A produção de conteúdo estratégico é um dos pilares de algumas estratégias do marketing digital. Isso porque esse tipo de conteúdo é uma ótima maneira de atrair clientes em potencial para seus produtos e serviços.

O que é o conteúdo estratégico?

Basicamente, podemos chamar de estratégico todo conteúdo que é criado com a intenção de ser relevante para quem o lê. Assim, é importante que ele seja informativo, feito com qualidade e critério.

Quais as vantagens de investir nessa estratégia?

Ela possibilita muitos objetivos diferentes dentro do marketing digital. De modo geral, o principal deles é aproximar a empresa do seu público alvo. Então, isso pode ser realizado através de modos distintos.

É possível usar esse tipo de conteúdo para direcionar seus clientes em potencial dentro do funil de vendas e para a geração de leads. Além disso, essa estratégia é fundamental para a otimização SEO e posicionamento nos sites de busca, como o Google.

Como criar uma boa estratégia de conteúdo?

O ponto de partida é oferecer conteúdo de qualidade e compatível com as necessidades do seu cliente em potencial. Dessa forma, você conseguirá atraí-lo para apresentar a sua empresa.

Para fazer isso de forma efetiva, no entanto, não vale apostar na aleatoriedade. É necessário muito planejamento. Ele deve ser o ponto inicial de qualquer estratégia de conteúdo.

Defina quais são os objetivos da sua empresa

Como vimos, há muitas possibilidades de metas dentro do marketing digital. No entanto, a forma de atingir cada uma delas pode divergir entre si. Por isso, é essencial que você e a sua empresa identifiquem com clareza quais são seus objetivos primários e secundários.

Se você deseja criar autoridade dentro de um determinado assunto, vai realizar um tipo de estratégia. Ela não será a mesma para aumentar o número de visitas em seu site, assim como para aumentar o número de conversões efetivas.

Jornada de compra

Mesmo que você tenha todos esses objetivos descritos acima, será necessário combinar mais de uma estratégia para atingi-los.

Também será fundamental, portanto, identificar os passos da jornada de compra do seu cliente em potencial. Geralmente, a jornada de compra conta com quatro etapas principais. São elas:

Descoberta;

Reconhecimento do problema;

Consideração da solução;

Decisão de compra.

Sem entender a jornada de compra do seu cliente, vai ser mais difícil atingir os seus objetivos. Isso porque a distribuição de conteúdo deve ser feita com base no funil de vendas.

Quais outros fatores são importantes para a criação de conteúdo estratégico?

Além da definição dos objetivos, é fundamental definir outros fatores relevantes antes de montar a sua estratégia de conteúdo. Todos eles devem integrar a etapa do planejamento. Por isso, é imprescindível planejar com calma e de forma assertiva.

Identificação das personas

Defina claramente quem é a persona que você pretende atingir com sua estratégia de conteúdo. Utilize dados e pesquisas para ajudar no processo.

Palavras-Chave

Antes da criação de qualquer conteúdo, você vai precisar definir as palavras-chave. Será através da busca desses termos que os usuários vão encontrar você. Portanto, identifique de forma prévia quais palavras-chave são mais importantes para o seu negócio.

Canais de distribuição

Por quais canais você vai distribuir o seu conteúdo estratégico? Será através de blog no site da empresa? De perfil no LinkedIn? Vai utilizar as redes sociais? É importante definir isso porque pode ser necessário adaptar os conteúdos de acordo com o canal de comunicação.

Planejamento editorial

Após passar por todas as etapas anteriores, você pode iniciar o planejamento editorial do seu conteúdo estratégico. É essencial criar conteúdos para todas as etapas do funil de vendas.

Quais são os principais tipos de conteúdo estratégico?

Há diferentes tipos de conteúdo que a sua empresa pode produzir. Os blog posts, que podem ser otimizados via SEO para aparecer em boas posições no ranking do Google, ainda são alguns dos mais usados.

Além disso, você pode oferecer ebooks, webinars, planilhas e divulgar seu conteúdo através das redes sociais. O email marketing também é um poderoso canal de divulgação de conteúdo estratégico para as empresas.

Atenção com o plágio

Para produzir conteúdos de qualidade é fundamental que eles sejam relevantes e originais. Por isso, é essencial evitar a prática do plágio. Isso não significa, no entanto, que você não deve fazer pesquisas de referências na hora de criar o conteúdo.

É muito importante, no entanto, ter atenção para não copiar inteiramente outros conteúdos. Para fugir desse problema, você pode usar ferramentas que auxiliam na tarefa como um app para mudar texto.

A produção de conteúdo estratégico é uma das principais estratégias de empresas de diferentes segmentos para atrair a atenção do seu público alvo. Então, siga as dicas desse artigo e inicie hoje mesmo o seu planejamento.