App promete traduzir miado do seu gato

PUBLICIDADE

O engenheiro que atuou na criaçã0 do programa Alexa, o assistente virtual inteligente da Amazon, promete traduzir o miado do seu gato através de um aplicativo desenvolvido por ele.

O MeowTalk grava o som do miado do bichano e tenta identificar o significado. Para isso, o aplicativo precisa que o tutor do gato crie rótulos para cada tipo de som produzido.

A partir disso, o MeowTalk cria um banco de dados lido por um software de inteligência virtual. Pesquisas sugerem que, ao contrário dos humanos, os gatos não compartilham uma língua, no entanto, cada miado é único.

Sendo assim, o banco de dados pretende considerar as particularidades de cada som, ao invés de criar um grupo genérico de miados. Quanto mais o software é usado, mais preciso ele fica. Atualmente, existem apenas 13 frases no vocabulário do aplicativo, incluindo: “Me dê comida!”, “Estou bravo!” e “Me deixe em paz!”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A intensão final do engenheiro é produzir uma coleira que traduza o miado do gato instantaneamente e produza uma voz humana através da coleira, com a tradução.

O aplicativo está disponível gratuitamente na Google Play Store do Brasil e na App Store, da Apple.

Como ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, há análises mistas, com vários usuários reclamando de erros no aplicativo, no entanto, o MeowTalk tem uma classificação média de 4,3 na Google Play Store.