Após suposta traição, marido agride esposa e é preso

Na quinta-feira (13), um homem foi preso após agredir a esposa, em Paripueira (AL). De acordo com a polícia, uma suposta traição teria motivado o crime.

A polícia informou que a vítima foi encontrada coberta de sangue andando pelas ruas da cidade. Na ocasião, ela disse que seu companheiro era o responsável pelas agressões.

A mulher passou as características do esposo, que vestia uma camisa azul e estava em uma motocicleta de cor vermelha. A polícia encontrou o suspeito após buscas no local.

Aos policiais, o homem de 30 anos confessou que agrediu a mulher porque ela o traiu. Ele foi levado para a Delegacia de Paripueira e autuado por tentativa de feminicídio.