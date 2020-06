Após sumiço, jovem é encontrada “muito suja e com marcas de corda”

Uma jovem de 21 anos foi encontrada na noite de quarta-feira (10), após três dias desaparecida. De acordo com a família, a moça, identificada como Tatiane, ainda não consegue explicar o que aconteceu.

“Ela não fala. Ela só faz chorar. É o tempo todo ela chorando. Ela foi encontrada muito suja. Ela está machucada, mas é não é um machucado como corte, é um machucado como marca de cordas. Visivelmente assim. Ela também não está conseguindo andar direito”, disse a madrinha da mulher, ao G1.

Ainda de acordo com a família, Tatiane saiu para comprar cerveja em um depósito e não voltou para casa. A última pessoa a ter contato com ela foi um primo, que foi com ela à distribuidora.