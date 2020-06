Após sobreviver a grave acidente, pastor morre de covid-19

PUBLICIDADE

O pastor de Jundiaí, José das Graças Moreira, 68, morreu vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus no último domingo (7). Há cerca de quatro meses ele já havia escapado da morte após um grave acidente de carro.

Segundo o G1, com o acidente o veículo ficou destruído depois de capotar inúmeras vezes. Entretanto, tanto José quanto a esposa saíram vivos do incidente.

O pastor perdeu o controle do carro após um motoqueiro entrar debaixo do veículo depois de colidir com outro carro e, logo em seguida, subiu na mureta de proteção atingindo o outro lado da via e colidindo com um veículo que vinha no sentido contrário.