Após ser vendido pelo próprio pai, homem reencontra família biológica

Após anos buscando a família biológica, com a ajuda das redes sociais, Gilberto, que antes era Dominique, finalmente teve êxito

A vida Gilberto Leite mudou depois de 37 anos. Ele publicou nas redes sociais uma foto dele criança, outra já adulto e um pouco do que sabia sobre a vida antes de ter sido adotado,

A publicação repercutiu e chegou em sua família biológica, e foi quando Gilberto descobriu que havia sido vendido pelo próprio pai quando tinha apenas dois anos.

O caso nunca foi levado à polícia, mas de qualquer forma, já teria prescrevido.

Gilberto, que nasceu em Curitiba e hoje mora em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana da capital paranaense, descobriu ter sido adotado quando tinha 14 anos. Os pais adotivos disseram que seu nome era Dominique, que os genitores haviam morrido em um acidente de carro e que ele teria doado pela avó, que não conseguiu criar os quatro netos.

A busca pela avó biológica começou naquela época, mas sem sucesso. Anos depois, incentivado pela esposa, as buscas foram retomadas, e dessa vez, com um apoio de peso: a internet. Sua publicação feita para encontrar os irmãos chegou a ter mais de 11 mil compartilhamentos.

Um jornal local se juntou à busca para tentar descobrir mais informações sobre o acidente que teria matado seus genitores, novamente sem sucesso. Foi então que ele recebeu uma foto de uma mulher. “Ela mandou mensagem falando: ‘Meu tio tem uma história de um irmão que sumiu muito parecida com a sua. Sumiu com dois anos de idade e se chamava Dominique, você não quer conversar com ele?”, conta.

Mesmo sem esperanças, Gilberto deu uma última chance, e ao receber o contato deste homem, se surpreendeu com a semelhança física. O encontro aconteceu, e então, o suposto irmão o levou para a casa da mãe biológica, Izabel Vengue Martins, que há pouco havia perdido um dos filhos. “Ela ficou olhando e me comparando com o Patrick, o filho que morreu, e veio correndo, me abraçou e comemorou: ‘Você voltou para a família'”, disse ele.

Para confirmar o parentesco, o teste de DNA foi realizado, e deu 99,99% de compatibilidade. Gilberto, que antes lamentava não ter uma pessoa com quem conversar por ser filho único, ganhou mais de 10 irmãos.

Descobertas

Após a surpresa do reencontro, a mãe biológica contou a ele que a família enfrentava problemas financeiros quando ele era criança. Um dia, enquanto ela estava fora de casa, o pai o vendeu para um homem, que acabou o colocando em um orfanato depois de descobrir da procura por Gilberto.

Izabel confrontou o marido, perguntando o que ele havia feito com o filho. Anos depois, o casal acabou se separando, e o homem usou o dinheiro da venda da criança para comprar uma moto e mobiliar a casa onde morava. Após esse reencontro, o genitor chegou a entrar em contato com Gilberto e disse que fez o que achou que era certo.