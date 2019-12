Após separação polêmica, Hulk manda indireta nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Após uma separação polêmica, o jogador Hulk Paraíba posou com os três filhos e mandou uma indireta para as pessoas que estão o criticando. “Nunca deixe que os elogios o iludam e as críticas o abalem. Seja sempre o que você é e não o que os outros querem que você seja”, escreveu ele na legenda.

A ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo, disse à coluna do Léo Dias que a família está devastada após todos os acontecimentos envolvendo o ex, que está namorando com a sobrinha dela atualmente.

Por uma nota divulgada por seus advogados, Iran disse lamentar a falta de respeito com seus sentimentos após mais de 12 anos de união e a falta de cuidado em preservar o interesse dos três filhos do casal.

“Lamenta-se profundamente que o Sr. Hulk, não satisfeito em ter dado causa à derrocada de um casamento de mais de 12 anos, não tenha respeitado a dor daquela que sempre lhe devotou amor, carinho, respeito e consideração, bem como dos filhos menores do extinto casal, cujos supremos interesses deveriam ser pelo pai preservados.