Após salvar criança de ataque de pitbull home consegue emprego

Patrick do Céu, de 20 anos, ficou conhecido após salvar uma criança de cinco anos do ataque de um pitbull em Parque Anchieta, na Zona Norte do Rio, em dezembro do ano passado.

Na época, o rapaz, que é pai de Lara, uma menina de apenas dois anos, estava desempregado, mas a repercussão do caso fez com que ele conseguisse o tão sonhado posto de trabalho.

Patrick foi contratado para trabalhar em uma loja de informática em um shopping na Barra da Tijuca há 14 dias. Segundo ele, o dono da empresa entrou em contato assim que a reportagem sobre o caso foi publicada. O jovem ainda pretende realizar um curso para trabalhar na área de segurança, outra proposta que recebeu após a repercussão do vídeo. As aulas estão previstas para começar no próximo mês.

Marcelo Caldas, dono do estabelecimento, disse ter ficado impressionado com a reação do jovem ao tentar salvar a criança. Segundo ele, Patrick “conseguiu pensar de forma inteligente e rápida” para resolver o problema. Patrick disse que lembrou da filha enquanto tentava salvar a criança.