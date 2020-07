Após sair para comprar remédios, casal desaparece e dois filhos são deixados em casa

PUBLICIDADE

Já faz quatro dias que um casal desapareceu após sair para comprar remédios para dor de cabeça, em José dos Pinhais, no Paraná. Eles ainda não foram encontrados.

O casal tem dois filhos, uma menina de 15 anos e um bebê de ano. Eles foram deixados na casa no dia 17 de julho. De acordo com a polícia do Paraná, a filha mais velha do casal esperou dois dias até que procurou pela sua avó, que acionou as autoridades.

Liliana Vargas de Lima, de 33 anos, e Felipe Augusto Coelho, de 25 foram procurados em hospitais e delegacias, mas ninguém os achou. De acordo com a apuração do caso, parentes de Liliana relataram que o casal tinha 3 anos de relacionamento, mas que se desentendiam várias vezes por ciúmes de Felipe.

A 1ª Delegacia Regional de Polícia de São José dos Pinhais investiga o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE