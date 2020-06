Após quase morrer em acidente, Motoboy fica impossibilitado de voltar ao trabalho

PUBLICIDADE

O motoboy Marco Antônio dos Santos Guedes, de 27 anos, sobreviveu a um acidente grave que o deixou com sequelas. Com os movimentos de um dos braços comprometidos e uma das pernas mais curtas, Marco ficou impossibilitado de retornar ao trabalho. Devido a isso, a família do motoboy luta para que ele consiga acesso ao auxílio-acidente do Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS).

A esposa de Marco, a autônoma Amanda dos Reis Martins, relatou ao Portal G1 que o acidente ocorreu no dia 4 março. O casal reside em Cubatão-SP. Amanda relatou que a moto de Marco colidiu com outro motociclista que atravessava um cruzamento da cidade.

Marco sofreu traumatismo craniano e fraturou o fêmur. Após ser encaminhado ao hospital, o rapaz teve um convulsão e entrou em coma. Ele passou por um procedimento cirúrgico, mas não apresentava melhora. No dia 6 de março, os médicos chegaram a levantar a hipótese de morte cerebral. No período da tarde do mesmo dia, Marco reagiu.

Após alguns meses, o paciente ainda apresentou uma infecção generalizada que interrompeu o funcionamento de um dos rins. Ele também passou por mais uma cirurgia no fêmur e entrou em coma induzido. No dia 22 de abril, o motoboy recebeu alta hospitalar.

Devido às sequelas do acidente, Marco ficou impossibilitado de trabalhar. Amanda luta para pagar as contas de casa e os remédio de Marco. O casal tem duas filhas para sustentar. Eles entraram com três pedidos no INSS para conseguir algum auxílio, seja acidente ou auxílio doença. Dois dos pedidos foram indeferidos e o último está em análise, desde o dia 27 de abril.

Por falta de uma resposta da instituição, o casal tenta arrecadar recursos através de uma vaquinha online. O dinheiro irá ajudar na compra dos medicamentos e no sustento da família.