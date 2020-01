Após mau uso de coletor menstrual, mulher tem pés e dedos amputados por causa de infecção

PUBLICIDADE 

Uma francesa de 36 anos precisou amputar os pés e parte dos dedos após contrair uma infecção com o uso do coletor menstrual, que se espalhou pelos rins, fígado e pulmões.

Segundo o jornal Le Parisien, Sandrine Graneau, que trabalha como enfermeira, sofreu uma síndrome do choque tóxico após bactérias Staphylococcus aureus, existentes naturalmente no corpo humano, entraram na corrente sanguínea dela.

Não é comum que essas bactérias causem algum dano à saúde mas, com o sistema imunológico comprometido ou alguma ferida na região, elas podem atingir a corrente sanguínea e causar o choque séptico.

Ela começou a passar mal em abril de 2019, com fortes dores no estômago e queda de pressão. Em entrevista ao jornal francês, ela explicou que “a bactéria não é tão perigosa, mas os danos que ela causa aos órgãos, sim. A toxina se espalhou pelos meus rins, pulmões e fígado”. Para controlar o avanço da síndrome rara, foi preciso cortar os pés e os dedos de Sandrine.

A mulher diz não recordar quanto tempo passou com o coletor no corpo, mas reclamou que as instruções sobre tempo de uso não estavam claras na embalagem do item.