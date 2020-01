Após marcar encontro com mulher por meio de aplicativo, homem sofre golpe de R$ 8.100

PUBLICIDADE 

No fim de dezembro, um homem casado, de 57 anos, levou um golpe e teve prejuízo de R$ 8.100. Ele foi dopado por meio do “boa noite, Cinderela” após marcar um encontro com uma mulher, por meio de um aplicativo de relacionamentos, em um motel.

Segundo o delegado Carlos Couto, responsável pela delegacia de Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, a polícia descobriu que a mulher colocou uma substância na bebida da vítima e, com mais dois comparsas, compraram vários itens em um supermercado da cidade com o cartão de crédito da vítima.

Ao G1, o delegado afirmou que a mulher tentou adquirir outros itens, no total de R$ 5.700, mas não conseguiu porque a administradora do cartão bloqueou as compras.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o homem marcou de encontrá-la no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste, mas ela insistiu para conhecê-lo no fim da manhã para depois irem para o motel. A mulher o levou, então para um motel no bairro Barro.

“Pode ser que a mulher soubesse que esse motel fosse mais vulnerável na questão de segurança do que os outros estabelecimentos na região do Cordeiro”, observou o delegado. De acordo com ele, por volta de meio-dia o casal chegou no motel, ele foi tomar banho e ela sugeriu que ele tomasse uma cerveja.

“A vítima contou que a mulher insistiu muito para ele tomar a cerveja, embora tenha relutado, já que estava dirigindo. Mesmo assim, tomou um copo, que já tinha sido preparado pela mulher. Enquanto ele tomou apenas esse copo, ela tomou cinco cervejas”, disse o policial.

Ainda de acordo com o delegado, o homem relatou que, depois de manter relações sexuais, disse para a mulher que gostaria de descansar por cinco minutos. “Ele passou, na verdade, seis horas dormindo. Acordou por volta das 18h, atordoado, passando mal, com náuseas e muito sonolento. Só despertou por causa da insistência dos funcionários do motel, que começaram a ligar para o quarto”, disse Carlos Couto.

A vítima também contou ao delegado que, ao acordar, ficou sabendo que a mulher já tinha pago a conta, que custou R$ 110, e foi embora. “Vimos pelas câmeras de segurança que ela saiu em um táxi em que estavam mais dois rapazes”, acrescentou.

Como não tinha condições de dirigir, os funcionários do motel insistiram para a vítima do golpe permanecer no local. Ele disse que deveria ir para casa por causa da família. Segundo Carlos Couto, a vítima chegou em casa por volta de 19h e dormiu até o outro dia. Ele acordou, então, ainda com os mesmos sintomas e contou para a mulher o que tinha acontecido.

A esposa da vítima o levou até um hospital particular em Recife, mas não foi feito teste algum para detectar qual foi a substância colocada na cerveja. O delegado acredita que o efeito provocado pela substância levou a vítima a informar as senhas dos cartões de crédito. ‘”A vítima acredita que estava atordoada com a substância e repassou as informações para a mulher”, acrescentou o delegado.