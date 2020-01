Após invadirem estação de ônibus, ladrões furtam televisões

PUBLICIDADE 

Na madrugada de quarta-feira (1º) dois ladrões invadiram a estação de ônibus da Praça Alencastro, na região central de Cuiabá. Os dois suspeitos furtaram duas televisões e fugiram. Uma delas foi recuperada.

A ação dos bandidos foi registrada pelas câmeras de segurança. As filmagens mostram que eles arrombaram o local, pularam as catracas e arrancaram os televisores das paredes. A estação fica fechada, diariamente, entre 1h e 5h.

Segundo Raimundo dos Santos, gestor de segurança da estação, os criminosos ainda mexeram no sistema de transmissão e estragaram câmeras de monitoramento.

As televisões furtadas eram usadas para informar os passageiros sobre as linhas de ônibus que chegavam e deixavam a estação. Com o roubo, o prejuízo estimado varia entre R$ 25 mil e R$ 30 mil. Mesmo recuperada, uma das televisões foi danificada e não funcionam mais.