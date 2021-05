Após indiano chegar com covid, mais dois tripulantes testam positivo

Indiano de 54 anos que estava em navio vindo da África foi diagnosticado com covid no último sábado (15)

Após um indiano de 54 anos que chegou ao Maranhão de barco testar positivo para a covid-19 no sábado (15), mais dois tripulantes da embarcação foram diagnosticados com a doença nesta segunda (17). Segundo a Secretaria de Saúde do estado, eles foram encaminhados a um hospital de São Luís-MA.

Em nota, a SES disse que uma “equipe técnica inspecionou o navio para avaliação clínica dos tripulantes”. Os viajantes estão isolados em cabines individuais, e o navio que os trouxe da Cidade do Cabo, na África do Sul, está em alto mar.

A SES segue acompanhando o caso. Leia a íntegra da nota emitida:

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que, neste domingo (16), uma equipe técnica inspecionou o navio “MV SHANDONG DA ZHI” para avaliação clínica dos tripulantes, coleta de amostras para diagnóstico da Covid-19 e investigação epidemiológica dos casos suspeitos. Toda tripulação foi colocada em quarentena e isolada em cabines individuais na embarcação. O navio permanece em alto mar, na área de fundeio, e não chegou a atracar no porto, em São Luís. Durante a inspeção, 23 amostras do tipo PCR foram coletadas, sendo 21 de pessoas assintomáticas e duas de pessoas sintomáticas. As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (LACEN/MA) e para o Instituto Evandro Chagas (IEC), em Belém, que fará o sequenciamento genômico. Sobre os dois tripulantes sintomáticos, o comandante da embarcação foi orientado a proceder com a transferência destes para unidade de saúde para acompanhamento médico, de acordo com os protocolos de emergência em saúde pública. O primeiro tripulante a testar positivo para Covid-19 segue internado em hospital da rede privada. Segundo levantamento, os 24 tripulantes embarcaram no navio “MV SHANDONG DA ZHI” na África do Sul, na Cidade de Cabo. A Secretaria segue acompanhando o caso, sob coordenação da ANVISA, do Governo Federal”.