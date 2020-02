Após ficar desaparecido por quatro anos, papagaio volta para casa falando espanhol

PUBLICIDADE 

Nigel, um papagaio cinza-africano, residente no Sul da Califórnia, desapareceu por quatro anos e voltou para casa falando espanhol. O caso aconteceu em outubro de 2015 e o bichinho estava desaparecido desde 2011.

Nigel morava com Darren Chick, um britânico que vive em Torrance, na Califórnia, e tinha sotaque britânico quando falava. Não se sabe sobre o que aconteceu neste período. O animal foi encontrado após a veterinária Teresa Micco espalhar cartazes pela região, já que ela tinha perdido um papagaio da mesma espécie.

Segundo o jornal Daily Breeze, dois dias após espalhar os cartazes, ela recebeu mensagem de um spa para cachorros informando que um papagaio do tipo tinha chegado ao local.

A dona do Happy Tails Dog Spa, Julissa Sperling, afirmou que ouviu alguém na porta falando “Alô? Olá?”, em espanhol, mas quando foi atender, não tinha ninguém lá. Quando olharam de novo, lá estava o papagaio, que foi colocado em uma gaiola e animou os cachorros com frases tipo “Eu sou do Panamá”, ou “O que aconteceu?”, tudo em espanhol

Sabendo que o papagaio era de alguém, Julissa começou a procurar na internet possíveis donos e encontrou o anúncio de Teresa, e nos registros de um veterinário local eles chegaram a Darren Chick, dono do animal.