Após família de aluno contrair covid-19, professora cuida de bebê

Uma professora ganhou os holofotes após ter uma atitude generosa com a família de um de seus alunos. Luciana Lira dá aula na escola Hart Magnet Elementary School, nos Estados Unidos.

Após toda a família de seu aluno testar positivo para coronavírus, ela está cuidando temporariamente do irmão recém-nascido dele. A mãe do menino entrou em trabalho de parto pouco tempo após ser diagnosticada e, como todos também foram diagnosticados, a criança não tinha com quem ficar.

Os pais e o aluno de sete anos de Luciana são originalmente da Guatemala, portanto, não tinham ninguém com quem poderiam contar nos Estados Unidos. A mãe teve complicações pelo vírus e acabou passando por uma cesárea de emergência.

Após a professora entrar em contato com a família para saber como estavam, o pai do menino pediu para que ela ficasse com o bebê e, como ele testou negativo para o vírus, não podia ficar com a família. Luciana aceitou e ela e o marido ficaram com a guarda temporária do bebê.

O bebê nasceu no dia 4 de abril e Luciana e seu marido estão cuidando do pequeno desde então. A família tem visto o recém-nascido por meio de vídeo chamadas. Felizmente, a mãe já conseguiu se curar do coronavírus e recebeu alta do hospital no dia 24 de abril. Ela ainda não pode pegar a guarda do filho, pois precisa esperar que o marido e o primogênito também se curem da doença.

