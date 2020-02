Após errar endereço de hospital, mulher dá à luz em calçada

PUBLICIDADE 

No último domingo (2) uma mulher deu à luz em frente a um antigo hospital no município de Altamira, no Pará. O marido levou a mulher para o local acreditando que ainda funcionava o hospital São Rafael, mas o endereço foi desativado há dois anos.

Como não daria tempo de chegar ao hospital, uma médica da central de triagem do Samu, que funciona no espaço, foi a responsável por fazer o parto. O nascimento foi registrado por celulares de pessoas que estavam no local. Veja:

Mãe e a criança foram encaminhados para o hospital regional de Altamira para receber atendimento. Mãe e filha devem ter alta ainda nesta segunda-feira (3).