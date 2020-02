Após dono morrer afogado, cachorro fica esperando em margem de lago

PUBLICIDADE 

Um cachorro, Mhee, acompanhava seu dono, Somprasong Srithongkhum, durante uma caminhada quando o homem caiu em um lago e acabou se afogando. O filhote de 7 meses ficou na margem, esperando que o homem retornasse de dentro da água.

Um primo da vítima foi ao local para procurar o homem após não encontrá-lo em casa e encontrou o filhote uivando, ao lado das sandálias de seu dono. Quando percebeu o ocorrido, entrou em contato com as autoridades para retirar o corpo do homem da água.

“Encontramos o corpo e Mhee viu como eles ainda puxavam seu querido humano. Ele não podia acreditar. Fiquei arrasado por dentro”, afirmou o primo do homem a jornais locais. Naquela noite, ele foi vê-lo para lhe oferecer um remédio, mas não o encontrou em casa. Foi então que, momentos depois de caminhar em busca dele, ele descobriu o que tinha acontecido.