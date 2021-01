Após desmaiar de medo da agulha, socorrista se vacina contra a Covid-19

PUBLICIDADE

Um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que tem fobia de agulhas acabou desmaiando no momento em que era vacinado contra a Covid-19. Apesar do medo, Rodrigo José dos Santos, de 38 anos, fez questão de receber o imunizante.

Um amigo do profissional de saúde registrou o momento em vídeo. Pouco antes de ser vacinado, Rodrigo começa a tremer e, quando a injeção é aplicada, o profissional desmaia.

“Tenho muito medo. Deus me livre. Tenho fobia de agulha. Tem até outros vídeos meus, quando a agulha bate em mim, eu tombo mesmo”, contou ele em um vídeo postado no YouTube.

Rodrigo integra o grupo de profissionais de saúde que tem prioridade na campanha de imunização contra o coronavírus. Devido a isso, ele foi receber a primeira dose da vacina na última quarta-feira (20), em Itumbiara-GO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em entrevista ao Portal G1, ele afirmou que a reação foi provocado pelo medo da agulha e enfatizou que apoia a vacinação. Ele pediu ainda para que as pessoas, assim que puderem, se imunizem contra a doença.