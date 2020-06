Após comandar mega-assalto, homem tem auxílio emergencial liberado

PUBLICIDADE 

O homem apontado pela polícia como o mentor do mega-assalto à Prosegur, Diego Moura Capistano, teve o pedido de auxílio emergencial liberado, segundo informações divulgadas pelo fantástico no último domingo (31).

Durante o crime, em 2016, os assaltantes levaram o total de R$ 52 milhões da empresa em São Paulo. Os criminosos fizeram uso de explosivos e armamento de guerra para entrar no local, além de usar um homem em situação de rua como escudo, que faleceu queimado após o crime.

A polícia já prendeu quatros suspeitos e recuperar cerca de R$ 200 mil do montante roubado. Ele foi acusado de atuar no transporte da quadrilha e do dinheiro durante a fuga. O homem segue foragido e está na lista dos 22 criminosos mais procurados do Brasil. Ele foi condenado a 123 anos de prisão.