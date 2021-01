Após carro ser levado por correnteza, menina de 8 anos morre afogada

PUBLICIDADE

No início da noite de domingo (10), uma tempestade atingiu a cidade de Três Rios, no sul do Rio de Janeiro. Uma forte correnteza arrastou um carro, que acabou dentro de um córrego. Dentro do veículo, havia uma menina de 8 anos que não resistiu e morreu.

De acordo com informações do Uol, a Prefeitura do município decretou estado de calamidade por causa das fortes chuvas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avô da menina também estava no carro. Ambos foram levados para Unidade de Pronto Atendimento. Na UPA, Lauren Pereira Lorie precisou ser reanimada, mas não resistiu. O laudo médico constatou que a morte foi causada por afogamento.

A Defesa Civil registrou 130 mm de chuva em pouco mais de três horas. O estrago foi grande e cem pessoas ficaram desalojadas.

Com o objetivo de construir um plano de ação para dar assistência às pessoas atingidas, a prefeitura convocou uma reunião emergencial com a Comissão de Defesa Civil, na madrugada de hoje (11).

“Infelizmente notícias não muito boas. Acabamos de perder uma pessoa da nossa cidade, mais de duas horas de chuva. Toda a cidade foi prejudicada, todos os pontos têm problemas. Com essa situação a gente decreta o estado de calamidade. Fizemos um contato com o governador [em exercício Cláudio Castro] que se colocou inteiramente à disposição em um momento difícil”, disse Joacir Barbaglio, prefeito de Três Rios, ao Uol.