Após batida, carro é engolido por fogo e jogador de futebol morre

Na última quinta-feira (19), o jogador de futebol Shahdon Winchester, 27 anos, morreu após bater o carro. Segundo o site TMZ, o veículo foi engolido pelas chamas. O ex-membro da seleção de Trindad e Tobago estava com dois homens e a namorada no momento do acidente.

Nenhum dos quatro ocupantes do carro resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo. O acidente ocorreu em uma estrada em Trindad e Tobago.

A Fifa, por meio das redes sociais, se pronunciou e lamentou a perda do jogador, que defendeu times em seu país-natal, na Finlândia e no México. No Twitter, a Fifa afirmou que “nossos pensamentos estão com os familiares, amigos e companheiros de time de Shahdon Winchester após a trágica notícia de sua morte”.