Após agressão de policiais, jovem tem medo de sair de black power na rua

Após ser agredido em abordagem policial em Salvador com murros, chutes e falas racistas, um adolescente de 16 anos afirma estar com medo de sair de casa por se sentir ameaçado. Em entrevista ao Correio 24 horas, o jovem disse estar com medo de continuar usado o black power.

Ele disse ter medo de uma reação da corporação e que, por ainda não ter sido identificado, acredita que quando isso acontecer, pode ser agredido novamente. “Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí [o chapéu], vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?”, disse o PM ao jovem.

A agressão foi gravada no último domingo (2) no Subúrbio Ferroviário, mas só foi divulgado nessa segunda-feira (3). As imagens serão analisadas pela Corregedoria da corporação.

Em nota divulgada na segunda-feira, a assessoria da Polícia Militar informou a corporação “não preconiza com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta”. Além disso, confirmou que o vídeo será encaminhado para a Corregedoria-Geral da PM para ser analisado.