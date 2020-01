Após aderir ao Twitter, Moro cria conta no Instagram

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, criou nesta quinta-feira uma conta no Instagram, rede social que figura entre as mais utilizadas pelos brasileiros. O perfil é o segundo administrado por Moro na internet: em abril do ano passado, quatro meses após assumir a pasta no governo do presidente Jair Bolsonaro, ele chegou ao Twitter e, até hoje, já ganhou quase 2 milhões de usuários.

As duas únicas contas que Moro segue no Instagram até o momento são a do próprio ministério e de Bolsonaro.Em menos de dois dias, o ministro já alcançou 759 mil seguidores no Instagram.

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente, já aparecem como seguidores da nova página.

Segundo o próprio Moro, a chegada ao Instagram atende a um pedido da mulher dele, Rosangela Moro.

https://www.instagram.com/sf_moro/?utm_source=ig_embed