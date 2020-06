Aplicativo que cria versão do sexo oposto pode roubar dados do usuário

PUBLICIDADE

Um aplicativo que cria uma versão sua do sexo oposto tem ganhado bastante adesão entre as celebridades e os internautas. Dessa forma, na pressa para participar da nova tendência, muitas pessoas não percebem que o aplicativo pode utilizar dados pessoais do usuário, definidos nos termos e condições.

Ao aderir quase que instantaneamente à plataforma, muitas pessoas aceitam os termos e condições estabelecidos e acabam por fornecer dados pessoais ao fabricante.

Especialistas alertam para a importância de estar atento às exigências estabelecidas no contrato.