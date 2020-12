Aos três anos, menino morre após ser enterrado vivo

PUBLICIDADE

Um menino de três anos faleceu, na noite dessa terça-feira (29), após ser enterrado vivo no bairro Canário, em Turiaçu, no Maranhão. Segundo informações divulgadas pela polícia, os suspeitos são os irmãos do menino, Mizael, de 12 e 14 anos, mas não é descartado o envolvimento de algum adulto.

O delegado de Turiaçu, Delta Miguel, disse que foi registrado o desaparecimento de Mizael durante a tarde e foi encontrado a 200 metros de sua casa, ainda com vida. Entretanto, mesmo após o socorro, veio a óbito por asfixia no hospital da região.

“A Força Tática e o GOE tiveram trabalho para proteger e fazer a escolta do suspeito até a cidade de Pinheiro, onde fica a delegacia que está investigando o caso”, disse o delegado Delta ao G1.

As duas crianças estão na delegacia, até o momento, aguardando a chegada dos pais e do Conselho Tutelar, para que todos sejam ouvidos no inquérito que apura a morte de Mizael.