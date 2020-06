Ao ser abordado pela polícia, idoso bêbado coloca fogo no carro

PUBLICIDADE

Após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um idoso de 62 anos colocou fogo no próprio carro na madrugada desta quinta-feira (11), na BR-476, na região da Lapa (PR). Segundo informações divulgadas pela PRF, o homem estava embriagado e com a Carteira de Habilitação (CNH) vencida.

Além disso, o licenciamento do veículo, um Peugeot 206, com placas de Curitiba, estava vencido e o carro seria encaminhado ao pátio da Polícia Rodoviária. Contrariado com a decisão de apreensão do carro, enquanto os policiais checavam as informações sobre o condutor, ele ateou fogo no veículo.

O homem foi encaminhado para a Polícia Civil da Lapa e poderá responder pelos crimes de causar incêndio, dano qualificado e embriaguez ao volante.