Animal bizarro é encontrado por banhistas no México

A criatura apareceu na praia de Destiladeras, em Puerto Vallarta, no México. Com cabeça de golfinho, sem olhos e corpo de cobra o animal assustou quem passava pelo local. Nenhum pescador da região afirmou ter visto algo parecido antes.

De acordo com o tabloide britânico Mirror, os moradores do local creem que o animal veio das profundezas do Oceano Pacífico. O fato do bicho não ter olhos seria um indicativo desse tipo de habitat, onde não chega luz, assim o órgão é desnecessários.

Não há relatos de que a imagem tenha sido montada.