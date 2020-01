Ana Hickmann lamenta internação do marido: ‘ninguém quer começar o ano assim’

PUBLICIDADE 

Ana Hickmann, apresentadora da Record TV, usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 2, para lamentar o fato de que seu marido, Alexandre Correa, está internado por conta de uma infecção.

O próprio Alexandre comentou a situação em stories na noite do dia 1º: “Há quatro dias comecei com uma inflamação no pescoço e ‘fui levando’. De manhã, acordei e meu pescoço estava bastante inchado. Vim correndo para o [hospital] Albert Einstein.”

“Acabaram diagnosticando que estou com uma infecção na [glândula] parótida com alguns linfonodos. O negócio é meio esquisito”, continuou.

Ana Hickmann falou sobre o ocorrido aos seus seguidores: “Infelizmente, o meu marido está internado. Ele está com uma infecção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho”.

Na sequência, Ana Hickmann completou: “O mais difícil é explicar para o Alezinho por quê o papai não está em casa. Amor da minha vida, estamos todos rezando e torcendo para você se recuperar logo e voltar a brincar com nosso filho”.

Alexandre Correa agradeceu o apoio da esposa: “Obrigado, amor! Meu muito obrigado a todo mundo que está me mandando mensagem. Tudo vai ficar bem.”

Estadão Conteúdo.