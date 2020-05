Amigos fazem festa com carros de luxo durante quarentena e causam indignação

PUBLICIDADE 

Um grupo de amigos reuniu cerca de 20 pessoas com carros importados para promover uma festa de aniversário. O evento ocorreu no bairro de alta classe Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral de São Paulo e causou indignação entre os vizinhos. Vários internautas também demonstraram insatisfação em posts publicados pelos organizadores da festa, nas redes sociais.

Através de um perfil no Instagram, os amigos compartilham fotos de carros esportivos de luxo e eventos dos quais participam. A festa que ocorreu nesse domingo (3) também teve registros compartilhados no aplicativo. Vários seguidores questionaram os organizadores a respeito da quarentena. Além disso, os vizinhos que ficaram incomodados com o barulho efetuaram uma denúncia e acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.

A Prefeitura de Bertioga informou que a GCM foi acionada para atender a um caso de perturbação de sossego. A equipe foi até a residência e solicitou que os moradores abaixassem o volume. Além disso, os agentes também orientaram o responsável pela casa sobre a importância do isolamento social.

O advogado Fernando Andrade Vieira, que faz parte do grupo e participou do evento, explicou que essa não é a primeira vez que há reclamação de som alto na residência, e que não existe proibição legal para que as pessoas se reúnam. Ele confirmou que houve a comemoração no imóvel, mas que era uma festa familiar.

“Não sei o que tanto incomoda em ter um som na casa. Você exigir que não tenha som em uma casa, não existe lei para isso. No que tange à união de pessoas, na realidade, também não existe a proibição, e sim uma orientação. São duas coisas diferentes”, informou ao Portal G1.

O advogado também alegou que a polêmica gerada nas redes sociais se deve ao fato dos carros serem de luxo.

“As pessoas não querem saber o que o grupo faz em prol da sociedade. Essa semana, fizemos a arrecadação de alimentos para instituições. Inclusive, eu ajudo diversos abrigos para cachorros de rua. Não precisamos postar para não colocar a pessoa que recebe em uma situação constrangedora. O fato de os integrantes do grupo, graças a Deus, terem uma situação diferenciada e se tornarem odiados é muito chato. Aqui, todas as pessoas são trabalhadoras, são empresários, são pessoas que fazem o bem e que pagam todos os seus impostos. Se puxar a placa de todos os carros, não tem um devendo IPVA. Nós temos o direito de ir e vir”, finaliza.

Uma nota divulgada pela administração do bairro informou que, desde o dia 20 de março, vem aplicando um plano de contingenciamento para evitar a proliferação do novo coronavírus.