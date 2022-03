Americana apresenta mancha na unha e descobre câncer

Ela foi submetida a um procedimento de retirada da unha e parte do osso do polegar afetado. E, ainda irá receber um enxerto de pele do braço

Maria Sylvia descobriu que estava com câncer após investigar uma mancha no polegar esquerdo. A marca tratava-se de um melanoma subungueal, mais conhecido como câncer de unha. Ela relatou a trajetória da descoberta em seu perfil do TikTok e teve quase 15 milhões de visualizações. A mancha já estava em seu dedo desde 2012. No início, tinha aspecto claro e cerca de um ano depois já tinha escurecido. Nenhum dos médicos procurados pela norteamericana apontou a origem da marca. Até que, ao fazer uma biópsia teve o resultado de câncer. “Eu entrava e saía de médicos o tempo todo. Eu era uma atleta, então tinha que fazer exames físicos todos os anos. Ninguém realmente notou até que uma vez um médico percebeu. Isso foi provavelmente por volta de 2014, e ele ficou tipo ‘Oh, isso é estranho’. E disse que, se ficasse maior, seria bom eu procurar um médico (especializado)”, comentou nas redes sociais. Maria disse que não sentia qualquer dor na unha e “achou que era uma verruga porque foi o que me disseram”. Ela foi submetida a um procedimento de retirada da unha e parte do osso do polegar afetado. E, ainda irá receber um enxerto de pele do braço no local. Exames seguintes mostraram não haver mais células cancerígenas. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE